España sufre: Bélgica domina el segundo tiempo y roza el gol de la remontada

El inicio de la segunda parte mostró una imagen completamente distinta a la del cierre del primer tiempo. Bélgica regresó al campo decidida a imponer condiciones y, durante los primeros minutos del complemento, fue superior a España, generando las ocasiones más peligrosas y obligando a la defensa de la 'Roja' a multiplicarse para evitar el segundo tanto.

Con el empate 1-1 en el marcador, el equipo belga tomó la iniciativa desde el pitazo inicial del segundo tiempo. Apenas se reanudó el compromiso, Jeremy Doku volvió a convertirse en el principal dolor de cabeza para la zaga española gracias a su velocidad y capacidad para desequilibrar por la banda izquierda.

Bélgica salió con todo en el segundo tiempo y estuvo muy cerca de remontarle a España

A los 46 minutos, el extremo protagonizó la primera aproximación del complemento al enviar un balón muy peligroso al área. Sin embargo, Unai Simón leyó correctamente la trayectoria del centro y se quedó con el esférico antes de que algún atacante belga pudiera definir.

España intentó responder con largas posesiones de balón. A los 51 minutos, los dirigidos por Luis de la Fuente instalaron su juego cerca del área rival y encontraron un espacio para el remate.

El disparo, no obstante, terminó desviándose tras impactar en un defensor belga y acabó en tiro de esquina, sin mayores complicaciones para Thibaut Courtois.

El segundo tiempo tiene un solo dueño: Bélgica hace sufrir a España

La respuesta de Bélgica fue inmediata y mucho más clara. Apenas tres minutos después llegó la ocasión más peligrosa del segundo tiempo. Doku volvió a desbordar por la banda y buscó un centro que inicialmente fue rechazado por la defensa española.

El rebote favoreció a Maxim De Cuyper, quien no dudó en sacar un potente disparo de primera intención.

Por centímetros, el balón no terminó dentro de la portería. El remate pasó rozando el poste y se perdió por el lateral de la red, dejando en evidencia que Bélgica había salido mucho mejor tras el descanso y estaba cada vez más cerca de darle vuelta al encuentro.

Mientras España buscaba recuperar el control mediante la posesión, los belgas encontraban profundidad con transiciones rápidas y la inspiración de Doku, el futbolista más desequilibrante del compromiso.