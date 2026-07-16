España vs. Argentina: el millonario premio que entregará la final del Mundial 2026

La final del Mundial de 2026 tendrá mucho más que un trofeo en disputa. España y Argentina, las dos selecciones que lograron abrirse camino hasta el partido decisivo del torneo organizado por Estados Unidos, Canadá y México, también competirán por el premio económico más alto en la historia de la Copa del Mundo.

El campeón recibirá 50 millones de dólares, una cifra sin precedentes para el fútbol de selecciones y que confirma el incremento en los incentivos económicos por parte de la FIFA. El subcampeón tampoco se irá con las manos vacías, ya que obtendrá 33 millones de dólares por alcanzar la final.

No solo jugarán por la Copa: el premio que espera a España y Argentina sorprende

La edición de 2026 marcará un nuevo récord en la distribución de recursos. En total, la FIFA entregará 727 millones de dólares entre las 48 selecciones participantes, un aumento cercano al 50 % respecto al Mundial de Catar 2022, cuando el organismo repartió 440 millones de dólares en premios.

La diferencia también es notable si se compara el premio reservado para el campeón. En Catar 2022, Argentina recibió 42 millones de dólares tras conquistar su tercera estrella, mientras que Francia obtuvo 38 millones por ganar el Mundial de Rusia 2018. Ahora, el vencedor en Norteamérica embolsará ocho millones más que la Albiceleste hace cuatro años.

El sistema de premios también beneficia a las selecciones que avanzaron a las distintas rondas del campeonato. Los equipos que terminaron entre el tercer y cuarto lugar recibirán 29 y 27 millones de dólares, respectivamente, mientras que los cuartofinalistas obtendrán 19 millones.

Hay mucho más que un título en juego: el millonario premio de la final del Mundial

Por su parte, los seleccionados eliminados en los octavos de final recibirán 15 millones de dólares, los ubicados entre los puestos 17 y 32 cobrarán 11 millones, y quienes finalizaron entre las posiciones 33 y 48 percibirán 9 millones.

Además, todas las selecciones clasificadas recibieron una asignación económica desde el inicio del certamen para cubrir parte de sus gastos de preparación y logística.

Con semejante recompensa económica, la final entre España y Argentina no solo definirá al nuevo campeón del mundo. También pondrá en juego el mayor premio monetario jamás entregado por la FIFA en una Copa del Mundo, un reflejo del crecimiento comercial y deportivo que ha experimentado el torneo más importante del fútbol internacional.

Consulta los premios del Mundial de 2026:

Campeón: 50 millones de dólares estadounidenses

Segundo puesto: 33 millones de dólares estadounidenses

3er puesto: 29 millones de dólares estadounidenses

4.º puesto: 27 millones de dólares estadounidenses

Del 5.º al 8.º puesto: 19 millones de dólares estadounidenses

Del noveno al decimosexto puesto: 15 millones de dólares estadounidenses

Del puesto 17 al 32: 11 millones de dólares estadounidenses

Del puesto 33 al 48: 9 millones de dólares estadounidenses