Estados Unidos Vs Paraguay: titulares confirmados para el debut en el Mundial

Estados Unidos y Paraguay están listos para debutar en la Copa del Mundo 2026 en partido válido por la fecha 1 del grupo D que tendrá sede en el Sofi Stadium de Los Ángeles.

Titular de Estados Unidos Vs Paraguay

Mauricio Pochettino, director técnico de la selección de Estados Unidos, apostó por jugadores con experiencia a nivel de clubes y con recorrido internacional para tener un debut exitoso.

Se destaca la presencia de Sergiño Dest, Weston Mckennie y Christian Pulisic.

Matt Freese, Sergiño Dest, Chris Richards, Tyler Adams, Antonee robinson, Weston Mckennie, Christian Pulisic, Tim Ream, Alex Freeman, Malik Tillman, Folarin Balogun.

Titular de Paraguay Vs Estados Unidos

Por Paraguay, el entrenador Gustavo Alfaro alineó desde el arranque a Julio Enciso, quien era duda al haber sufrido un problema muscular el pasado 5 de junio en un amistoso contra Nicaragua.

Los albirrojos también tendrán en cancha desde el arranque al experimentado zaguero Gustavo Gómez y a los talentosos mediocampistas Miguel almirón, y Damián Bobadilla.

Orlando Gil, Juan Cáceres, Omar Alderete, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Andrés Cubas, Damián Bobadilla, Diego Gómez, Miguel almirón, Julio Enciso y Antonio Sanabria.

Estados Unidos Vs Paraguay EN VIVO