Estas son las ciudades en las que podría jugar Colombia en el Mundial 2026

Se lleva a cabo el sorteo del Mundial 2026 y la selección Colombia cayó en el grupo K, enfrentando a Portugal por primera vez en la historia. Con la definición del lugar de la tricolor ya se conocen las ciudades donde jugaremos en la fase de grupos.

Colombia al grupo K estas son las ciudades

Al caer al grupo K la selección Colombia quedó definida en unas sedes, mezclando Estados Unidos y México, los viajes no serán tan largos para los dirigidos por Néstor Lorenzo. Mañana se conocerán las 3 sedes, pero no saldrán de estas 5 opciones:

NRG Stadium, Houston

Estadio Azteca, Ciudad de México

Estadio Chivas, Guadalajara

Hard Rock Stadium, Miami

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta



