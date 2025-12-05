Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Mundial 2026

Estas son las ciudades en las que podría jugar Colombia en el Mundial 2026

Definido el grupo en el que estará la selección Colombia en el Mundial del próximo año ya se conocen las ciudades en las que jugaremos.
Martin Ossa
Colombia quedó en el grupo K
Colombia quedó en el grupo K // AFP

Se lleva a cabo el sorteo del Mundial 2026 y la selección Colombia cayó en el grupo K, enfrentando a Portugal por primera vez en la historia. Con la definición del lugar de la tricolor ya se conocen las ciudades donde jugaremos en la fase de grupos.

Colombia al grupo K estas son las ciudades

Al caer al grupo K la selección Colombia quedó definida en unas sedes, mezclando Estados Unidos y México, los viajes no serán tan largos para los dirigidos por Néstor Lorenzo. Mañana se conocerán las 3 sedes, pero no saldrán de estas 5 opciones:

NRG Stadium, Houston

Estadio Azteca, Ciudad de México

Estadio Chivas, Guadalajara

Hard Rock Stadium, Miami

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta


En esta nota

Mundial 2026 Colombia