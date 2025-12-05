Estos son los grupos de las selecciones Sudamericanas en el Mundial 2026

El Mundial de 2026 está cada vez más cerca y con los grupos ya definidos el conteo regresivo se siente mucho más corto, en este certamen tendremos la particularidad de que en vez de 32 equipos serán 48, por lo que asegurados tendremos mínimo 6 selecciones sudamericanas disputando la copa, a falta de que Bolivia confirme su clasificación.

La suerte ya está echada y así quedaron repartidos los países Conmebol.

La vigente campeona arranca en el grupo J

Argentina que va en búsqueda de repetir su título estará ubicada en el grupo X en el que enfrentará a Austria, Argelia y Jordania, un grupo en el que los dirigidos por Scaloni esperan mantener su gran nivel para avanzar de ronda y seguir soñando con el bicampeonato.

Grupo J

Argentina

Austria

Argelia

Jordania

Brasil ya conoce sus rivales en el grupo C

La selección brasileña llega al Mundial 2026 con una deuda pendiente, no superar el mayor tiempo que ha estado sin ganar una copa del Mundo, con un equipo que todavía parece estar en formación bajo las órdenes de Carlo Ancelotti la selección carioca enfrentará a Marruecos, Escocia, Haití.

Grupo C

Brasil

Marruecos

Escocia

Haití

Colombia en busca del sueño

La selección Colombia mantiene la fe intacta de seguir haciendo historia con una generación que ya se podría catalogar como la dorada en la historia del país, con dos mundiales encima y una final de Copa América la tricolor liderada por Luis Díaz y James Rodríguez tendrá que verse la cara con Portugal, Uzbekistán, XXX.

Grupo K

Portugal

Colombia

Uzbekistán

Repechaje 1 (Nueva Caledonia, Congo y Jamaica)

Ecuador a demostrar el trabajo que se ha venido haciendo

El seleccionado ecuatoriano dirigido por Sebastián Beccacece llega al Mundial después de unas históricas eliminatorias en las que pese a empezar con una sanción de –3 puntos lograron terminar segundos y con la valla menos vencida, ahora en la Copa del Mundo buscarán hacerle frente a Alemania, Costa de Marfil, Curazao con lo que es una generación llena de talento.

Grupo E

Alemania

Ecuador

Costa de Marfil

Curazao

Uruguay a consolidar el grupo

La selección charrúa no ha tenido una buena etapa balo las órdenes de Marcelo Bielsa, de hecho sin tener 100% de seguridad de que será el entrenador, con el sorteo a la selección uruguaya le tocó enfrentar a España, Arabia Saudita, XXX.

Grupo H

España

Uruguay

Arabia Saudita

Cabo Verde

Paraguay a romper la historia y el proceso

Históricamente la selección paraguaya se ha acostumbrado a ser una piedra en el zapato para las grandes selecciones en los mundiales, sin embargo a pesar de complicarlos y hacerles grandes partidos no suelen avanzar, ahora bajo la dirección de Gustavo Alfaro, los paraguayos enfrentarán a USA, Australia, Repechaje europeo 1 en busca de romper la historia.

Grupo D

USA

Australia

Paraguay

Repechaje Europeo 1

Bolivia... por el repechaje para conseguir el cupo

Si bien la selección boliviana no tiene asegurada su presencia en la próxima copa del mundo, ya se conoce el que será el grupo del país clasificado de esa llave del repechaje internacional, quedó conformado por Francia, Senegal, Noruega.

Grupo I

Francia

Senegal

Noruega

Repechaje de Bolivia.

La suerte ya está echada y las selecciones sudamericanas conocen sus grupos, ahora con poco más de 6 meses tendrán que preparar sus partidos, ajustar sus plantillas y llegar en la mejor forma posible al Mundial, uno que seguramente sea de los más parejos de la historia pensando en el momento que vive cada selección.