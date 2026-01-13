Everton vs Independiente - EN VIVO amistoso internacional

La pretemporada sigue tomando forma en el fútbol sudamericano y este martes habrá un cruce atractivo entre dos equipos históricos. Everton de Viña del Mar e Independiente de Avellaneda se miden en Uruguay en un duelo que servirá como termómetro para ambos de cara a los retos oficiales del 2026.





Everton e Independiente se miden en la Serie Río de La Plata

Everton de Viña del Mar e Independiente de Avellaneda se enfrentarán en una nueva jornada de la Serie Río de La Plata, certamen amistoso que se disputa en territorio uruguayo y que reúne a clubes de distintos países del continente.

El equipo chileno, dirigido por Javier Torrente, busca dar señales de recuperación tras una temporada 2025 muy complicada, en la que luchó hasta la última fecha por evitar el descenso. Para los viñamarinos, este tipo de partidos son claves para ajustar piezas y comenzar a construir un mejor año futbolístico.

Al frente estará Independiente, ahora bajo la conducción de Gustavo Quinteros, un técnico bien conocido en el fútbol chileno. El Rojo cuenta en su plantel con varios futbolistas con pasado o presente en selecciones de Chile, como Felipe Loyola, Pablo Galdames, Luciano Cabral y Lautaro Millán, lo que añade un condimento especial al encuentro.





Hora y canal para ver Everton vs. Independiente

El compromiso entre Everton de Viña del Mar e Independiente de Avellaneda se disputará este martes a partir de las 6:45p.m. hora colombiana en el Estadio Parque Viera, en Montevideo, Uruguay.

Para quienes quieran seguir el partido en directo, la transmisión será exclusivamente a través del Plan Premium de Disney+.