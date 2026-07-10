¿Exceso de confianza? Lamine Yamal aseguró que España y Francia están por encima del resto

España ya está instalada en las semifinales del Mundial 2026 y, apenas terminó el sufrido triunfo 2-1 sobre Bélgica, Lamine Yamal dejó unas declaraciones que no tardaron en generar debate.

El joven extremo de la 'Roja' aseguró que el esperado duelo frente a Francia enfrentará a las dos mejores selecciones del torneo y dejó claro que el combinado dirigido por Luis de la Fuente no siente ningún temor de cara al choque.

El atacante, una de las principales figuras del equipo español, se mostró convencido de que España tiene argumentos suficientes para volver a imponerse a los franceses, recordando los antecedentes recientes entre ambas selecciones.

Lamine Yamal calentó la semifinal: aseguró que España y Francia son las mejores selecciones del Mundial

"Tengo muchas ganas de que llegue. Desde que ha empezado el Mundial todo el mundo esperaba este partido. Somos las dos mejores selecciones del Mundial. Sin ningún miedo; si alguien puede ir con seguridad contra Francia somos nosotros", afirmó en la zona mixta.

Yamal fue incluso más allá al considerar que la presión recaerá sobre el conjunto francés.

"Si alguien tiene que temer a alguien, son ellos a nosotros. Somos los que los hemos eliminado antes. Somos dos equipazos, de nivel mundial; para mí, los dos mejores. Veremos qué pasa, pero no tenemos ningún miedo", declaró posteriormente.

El futbolista también analizó lo que espera del encuentro de semifinales. Aunque reconoció la calidad ofensiva y el poder físico de Francia, cree que el rival no saldrá a presionar durante los 90 minutos.

Lamine Yamal fue categórico: "Si alguien debe tener miedo, es Francia"

"Espero a un equipo que venga a por nosotros, pero no todo el partido. No hay ninguna selección que nos vaya a jugar uno contra uno en todo el campo. Tienen mucha calidad arriba y un equipo muy físico", explicó.

Pese a haber marcado solo un gol en lo que va del Mundial, Yamal aseguró que su prioridad está lejos de las estadísticas individuales.

"No me frustra. Si gano el Mundial y no marco más, nadie me dirá nada. Mientras sigamos avanzando estaré muy contento", comentó.

Además, reveló que cada día se siente mejor físicamente tras superar la lesión muscular con la que llegó al torneo, un factor que considera clave para afrontar una semifinal que muchos ya catalogan como una final anticipada.