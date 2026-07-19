¡Explotó Argentina! La derrota contra España terminó a los puños

La final del Mundial 2026 no terminó con el pitazo del árbitro. Instantes después de la victoria 1-0 de España sobre Argentina, la tensión acumulada durante más de 120 minutos estalló sobre el terreno de juego y tuvo como protagonista a Leandro Paredes.

la situación no pasó de los empujones y reclamos, aunque las imágenes del enojo de Leandro Paredes rápidamente se volvieron virales y se convirtieron en uno de los episodios más comentados tras la definición del campeonato del mundo.

Tensión tras la final: Leandro Paredes encaró a jugadores de España durante la celebración

Mientras los futbolistas españoles comenzaban a celebrar la conquista del título, Éric García y Gavi se acercaron a una zona del campo donde permanecían varios jugadores argentinos. Fue entonces cuando Paredes reaccionó con evidente molestia y protagonizó un fuerte encontronazo con ambos rivales.

Las imágenes del momento mostraron al mediocampista argentino sujetando del cuello a Éric García y lanzando un manotazo en dirección a Gavi, en medio de los festejos de la Roja.

La rápida intervención de compañeros y miembros de ambos cuerpos técnicos evitó que la situación pasara a mayores y el incidente no se transformó en una pelea colectiva.

El ambiente reflejaba la enorme frustración de la Albiceleste, que acababa de perder la posibilidad de defender el título conquistado en Catar 2022. La intensidad con la que se disputó la final, sumada a la derrota en el tiempo suplementario, terminó por elevar los ánimos en los minutos posteriores al compromiso.

Del lado español, los jugadores intentaron mantener la celebración mientras el altercado era controlado por los protagonistas y el personal de seguridad.