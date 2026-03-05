Fabián Bustos aterriza a los hinchas de Millonarios: "estamos lejos todavía "

Una completa locura se vivió en El Aeropuerto el Dorado de Bogotá, este jueves en horas de la tarde el equipo de Fabián Bustos arribó a la capital del país luego de eliminar 1-3 a Atlético Nacional en la Copa Sudamericana.

A su llegada, el entrenador se mostró sorprendido por el recibimiento por parte de hinchas y medios de comunicación, una auténtica locura por el equipo que logró clasificarse a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Elogios para Rodrigo Conteras: "ya lo conozco, lo conocí de antes, he seguido su paso"

La multitud sorprendió al entrenador de Millonarios Fabián Bustos: “bien contento con lo que hicieron los chicos y la verdad que vamos por buen camino. Paso a paso, hay que pensar el lunes y hacer un buen partido y ganarlo y después se verá el 3 - 1 que se vio en el Atanasio Girardot”.

El entrenador fue autocrítico con el momento que vive el equipo: “Necesitamos más atentos a esa posible jugada. Hay muchas cosas en ataque también que tenemos que seguir mejorando, pero es normal y está bueno que cuando vos ganás es más fácil corregir”.

Rodrigo Conteras se ha llevado todos los elogios, incluso por parte del entrenador: “ya lo vengo viendo, ya lo conozco, lo conocí de antes, he seguido su paso, nada, así que no me sorprendió para nada. Sé que tiene esa capacidad y esa fortaleza al igual que leo. La verdad, ya lo dije en rueda de prensa, tenemos buenos delanteros, está Radamel, Beckham, Hurtado, la verdad que estamos contentos con el plantel”.

"Hay que ver el sorteo, estamos en el bombo 2": Bustos planifica calendario para la Copa Sudamericana

Los periodistas le preguntaron al argentino por cómo mantener al equipo en este nivel: “día a día, sin creer que ya hemos conseguido todo, estamos lejos todavía de donde queremos estar en el torneo local”.

Inmediatamente ratificó el objetivo en la Copa: “todavía falta un mes para empezar un poquito más, así que hay que ver el sorteo, pasaron los bombos, estamos en el bombo 2, así que hay que ver los rivales que nos tocan, pero ya hay que pensar solamente en el lunes”.