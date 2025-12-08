Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 8 de diciembre de 2025, se refirió a algunos aspectos básicos de la Copa del Mundo de 2026, incluido lo que dejó el sorteo de la fase de grupos; también habló sobre las semifinales del fútbol argentino y la Liga BetPlay, que está por definir a su segundo finalista.
Carlos Antonio Vélez
Faltan seis meses para el Mundial... ¡es mucho!
Carlos Antonio Vélez, en sus palabras Mayores del 8 de diciembre de 2025, se refirió a algunos aspectos básicos previo al Mundial 2026.