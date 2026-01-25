Farías explotó en Barcelona: el regaño a jugadores que se hace viral

Barcelona de Guayaquil sueña con jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores y tendrá que medirse contra Argentinos Juniors en la fase previa. Si supera a los argentinos, esperará por Botafogo o Nacional de Potosí en la tercera instancia. Con ese objetivo arrancó el sueño con César Farías que tendrá que reemplazar a Ismael Rescalvo.

La llegada de César Farías era un hecho, pero se demoró un poco en llegar a Guayaquil. Ya entrena junto con sus dirigidos y desde las primeras prácticas dejó entrever su carácter, ese que siempre lo ha acompañado como entrenador y que lo ha hecho ganarse comentarios de todo tipo, y hasta sanciones.

De hecho, en Ecuador tiene ya una historia con Brian Oyola, actual jugador del Barcelona, pero que busca la salida, especialmente, por este tema de tener que lidiar con César Farías. El entrenador venezolano lo agredió cuando el argentino jugaba en Delfín, mientras que Farías dirigía a Aucas con el que salió campeón. La agresión le costó una sanción de un año y dos meses.

EL REGAÑO DE CÉSAR FARÍAS EN EL ENTRENO DEL BARCELONA

Ya en la sede deportiva del Barcelona, César Farías tuvo sus primeras sesiones junto con sus dirigidos. El entrenador que pasó por Águilas Doradas, América de Cali y Junior de Barranquilla en Colombia, y que tuvo una que otra polémica en la Liga BetPlay, también está dejando ver su carácter en Ecuador.

En redes sociales, el entrenador venezolano se ganó todo tipo de comentarios después de que le reclamó a uno de sus jugadores un fallo en un disparo en una acción en la que solo debía empujar la pelota al fondo. De hecho, recreó la jugada y marcó el gol cantado que fue el tema de la explosión.

Durante la sesión, intentaron priorizar en el juego de primera intención y en un fallo, César Farías regañó a sus dirigidos, “el fútbol es de dos áreas. Ya te dejaron el espacio. Dame la pelota. Dejémonos de pendejaditas, es gol...”. Farías tomó el balón y recibió un pase de frente al arco, definió y marcó la anotación mientras les explicaba qué tenían que hacer en esas oportunidades.

Sin embargo, lejos de generar disgusto a los aficionados del Barcelona, muchos aplaudieron esta situación, pues asumen que uno de los problemas en la dirigencia de Segundo Castillo y de Ismael Rescalvo era el tema de actitud y carácter. Cuando había fallos no había nadie que les diera un regaño de esta forma, y ahora lo tienen con César Farías.

En esta nueva etapa en Ecuador, César Farías espera ganarle la pelea a Independiente del Valle y a Liga de Quito en la Liga Ecuabet aspirando a mantener el liderato en la fase inicial y en busca del título. Además, tendrá Copa Libertadores en fases previas.