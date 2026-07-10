¿Favorecen a Argentina? El DT de Suiza respondió sin rodeos antes de los cuartos de final del Mundial

En la antesala del esperado duelo frente a Argentina por los cuartos de final del Mundial 2026, el seleccionador de Suiza, Murat Yakin, fue consultado sobre una de las polémicas que ha rodeado a la vigente campeona del mundo durante el torneo: los supuestos favorecimientos arbitrales por parte de la FIFA. Lejos de alimentar el debate, el estratega suizo respaldó el trabajo de los jueces y dejó claro que su equipo está concentrado únicamente en lo que ocurra dentro del campo.

Durante la conferencia de prensa oficial previa al compromiso en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Yakin aseguró que no siente preocupación por el arbitraje y destacó el papel que desempeña la tecnología para garantizar decisiones más precisas.

¿La FIFA favorece a Argentina? El rival de la Albiceleste dio su opinión

"Lo que considero es que los partidos están siendo muy justos. Ahora se puede controlar todo con el VAR. No creo que pase nada. Cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer, no solo hablar, y demostrarlo en la cancha. Hay que demostrar en la cancha de lo que eres capaz", afirmó el entrenador.

Más allá del tema arbitral, Yakin también analizó las fortalezas de la selección dirigida por Lionel Scaloni, aunque dejó claro que Suiza encuentra motivos para ilusionarse tras observar las dificultades que enfrentó la Albiceleste en rondas anteriores.

DT de Suiza rompe el silencio sobre la polémica arbitral con Argentina: "Hay que demostrarlo en la cancha"

El técnico recordó que tanto Cabo Verde como Egipto lograron poner en aprietos a Argentina y generaron opciones claras de gol, un aspecto que espera aprovechar con su equipo.

"No sé cuál será el estado físico de Argentina. Es un equipo con un estilo de juego definido, defiende muy bien y presiona. Trataremos de superar esa presión y de crear oportunidades. Cabo Verde y Egipto tuvieron ocasiones para marcar y espero que nosotros las aprovechemos", explicó.

Con un discurso sereno y alejado de cualquier polémica, Yakin dejó claro que Suiza confía en sus argumentos futbolísticos para intentar dar uno de los grandes golpes del Mundial y eliminar a la vigente campeona del mundo.