Fernando Gago sufrió un infarto: este es el parte médico

Este sábado 20 de junio, se conoció que el reconocido director técnico argentino Fernando Gago, de 40 años, sufrió un infarto. El exjugador de Boca Juniors tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.



Muchas personas se han pronunciado a través de las diferentes redes sociales y le han enviado sus mejores deseos al entrenador de la Universidad de Chile. Ya hay parte médico oficial:



“La Clínica Alemana informa que el paciente Fernando Rubén Gago ingresó en la madrugada del jueves 19 de junio presentando un infarto agudo al miocardio.



“Al momento de su ingreso se le realizó una intervención para tratar una cardiopatía coronaria ocasionada por la obstrucción de un tramo intermedio arterial, la cual es clave para una adecuada irrigación del corazón. Se le practicó una angioplastia con implante intracoronario de stent, procedimiento que permitió restablecer el flujo sanguíneo normal.

“El paciente presenta buen ánimo y en las próximas horas comenzará su rehabilitación cardíaca, la cual consiste en retomar de forma progresiva la actividad física”.



Por fortuna, el infarto que sufrió Fernando Gago no pasó a mayores. Se espera que el director técnico que tuvo un paso por Racing Club de Avellaneda se recupere de la mejor manera posible.



Seguramente, la clínica y la Universidad de Chile en la que se encuentra el nacido el 10 de abril de 1986 seguirán compartiendo e informando, a través de sus plataformas digitales, cómo avanza la recuperación de Fernando Gago.



