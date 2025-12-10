A qué hora y cómo ver EN VIVO Flamengo vs Cruz Azul, Copa Intercontinental HOY miércoles

Continúa la Copa Intercontinental 2025 con un choque que enfrenta a dos gigantes de hemisferios distintos: Flamengo, campeón de la Copa Libertadores, y Cruz Azul, monarca de la CONCACAF. Será un partido que pondrá cara a cara a dos estilos, dos culturas futbolísticas y dos equipos que buscan cerrar el año levantando un trofeo de prestigio internacional.

Por el lado del Mengão, el cuadro dirigido por Tite llega con la confianza a tope tras un semestre notable, en el que consolidó una idea de juego marcada por la posesión, la presión alta y la jerarquía de su plantilla. Hombres como Giorgian De Arrascaeta, Pedro y Éverton Ribeiro han sido determinantes en las fases decisivas, y se espera que vuelvan a ser protagonistas ante un rival intenso y de alta exigencia física. Flamengo buscará aprovechar el impulso de su gente, pues más de 60.000 aficionados teñirán de rojo y negro las tribunas del templo carioca.

En la otra vereda aparece un Cruz Azul que ha sorprendido al continente. De la mano de Martín Anselmi, el conjunto cementero mostró un fútbol moderno, vertical y agresivo, dejando en el camino a equipos de peso en la Liga de Campeones de CONCACAF. Su principal fortaleza radica en la solidez colectiva y en la capacidad de adaptación que ha evidenciado en escenarios complejos. El talento de Uriel Antuna, la contundencia de Gabriel Fernández y el liderazgo de Carlos Salcedo serán claves para competir ante uno de los planteles más poderosos del mundo.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Flamengo vs Cruz Azul

El partido de la fase 2 de la Copa Intercontinetal se llevará a cabo este miércoles 10 de diciembre a partir de las 12:00 p.m., duelo que en Colombia, países del centro y Suramérica se podrá ver por la señal de DirecTV Sports.

En Argentina también se podrá ver el compromiso por la señal de Fox Sports, en México se podrá disfrutar por FOX One; mientras que para los Estados Unidos se tendrá que sintonizar DirecTV Sports.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 12:00 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 13:00 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 14:0 horas

ET Estados Unidos: 12:00 horas

PT Estados Unidos: 09:00 horas.