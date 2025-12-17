A qué hora y cómo ver EN VIVO Flamengo vs PSG, Copa Intercontinental HOY 17 de diciembre

La Copa Intercontinental 2025 levanta el telón para una final de alto voltaje entre Flamengo y Paris Saint-Germain, dos potencias que llegan con argumentos distintos, pero con la misma ambición: reinar en el mundo. El escenario promete un choque de estilos, historia y presión máxima, con millones de miradas puestas en un solo partido.

El cuadro carioca arriba respaldado por su mística copera y una identidad competitiva forjada en finales. Flamengo ha mostrado solidez defensiva, intensidad en la recuperación y una transición veloz que castiga cualquier descuido. Su libreto se apoya en el control emocional de los momentos clave y en la capacidad para convertir cada balón detenido en una amenaza. En este tipo de citas, el “Mengão” suele crecerse: sabe sufrir, leer el partido y golpear cuando el rival baja la guardia.

Del otro lado, el PSG representa el poderío europeo con un plantel profundo y un fútbol de alto ritmo. La propuesta parisina prioriza la posesión, la presión tras pérdida y la circulación rápida para abrir grietas entre líneas. Con variantes tácticas para cambiar el guion sobre la marcha, el campeón continental llega decidido a imponer jerarquía y ritmo, consciente de que una final no admite especulación.

La previa también se juega en la pizarra. ¿Bloque medio y transiciones para Flamengo o dominio territorial del PSG? El duelo se definirá en los detalles: la eficacia en las áreas, el manejo de la ansiedad y la lectura de los primeros minutos. Un error puede ser definitivo; una genialidad, eterna.

Así, la Intercontinental 2025 ofrece una final que mezcla tradición sudamericana y vanguardia europea. Noventa minutos —o más— para escribir historia y confirmar quién manda en el fútbol global.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO PSG vs Flamengo,

El partido de la final de la Copa Intercontinetal se llevará a cabo este miércoles 17 de diciembre a partir de las 12:00 p.m., duelo que en Colombia, países del centro y Suramérica se podrá ver por la señal de DirecTV Sports.

En Argentina también se podrá ver el compromiso por la señal de Fox Sports, en México se podrá disfrutar por FOX One; mientras que para los Estados Unidos se tendrá que sintonizar DirecTV Sports.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 12:00 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 13:00 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 14:0 horas

ET Estados Unidos: 12:00 horas

PT Estados Unidos: 09:00 horas.