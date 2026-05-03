Flick pone en duda el título de Barcelona en LaLiga

El FC Barcelona dio un paso decisivo hacia el título de LaLiga tras imponerse con autoridad al Osasuna en un partido que reflejó tanto su solidez colectiva como su ambición por cerrar la temporada en lo más alto.

Con un resultado que deja sensaciones muy positivas, el equipo dirigido por Hansi Flick está cerca del título, pero depende del Real Madrid, por lo que el alemán no se confía.

Flick no celebra el titulo antes de tiempo

Desde el inicio del encuentro, el Barcelona asumió el protagonismo con una posesión dominante y una presión alta que dificultó la salida del conjunto local.

La primera parte del compromiso se fue sin goles y las preocupaciones comenzaron a crecer, hasta el momento en el que apareció Robert Lewandowski para abrir el marcador, lo siguió Ferrán Torres.

El equipo de Flick se llevó la victoria, pero el estratega alemán mantiene los pies sobre la tierra, ya que aun falta esperar por el resultado de Real Madrid.

“Nosotros hemos hecho nuestro trabajo, pero primero tiene que jugar el Real Madrid contra el Espanyol, y si ganamos, lo celebraremos”.

“Muy feliz por el equipo, por el club, por los seguidores. Ha sido un partido muy complicado, sobre todo en el primer tiempo. El equipo está feliz“.