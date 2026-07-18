Francia e Inglaterra revelaron sus onces titulares: hay varias sorpresas

Francia e Inglaterra ya tienen definidas sus formaciones para el partido por el tercer lugar del Mundial 2026, un compromiso que enfrentará a dos de las grandes potencias del fútbol europeo en el Hard Rock Stadium de Miami.

Aunque ninguno de los dos logró alcanzar la final, ambos buscarán cerrar su participación con una victoria y quedarse con la medalla de bronce.

Además del orgullo, el duelo revive una rivalidad con historia. Francia eliminó a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de Catar 2022, en un recordado partido que terminó 2-1 y quedó marcado por el penalti fallado por Harry Kane en los minutos finales.

Francia e Inglaterra confirmaron sus alineaciones para disputar el tercer puesto del Mundial

El encuentro también marcará el final de una era en la selección francesa. Didier Deschamps dirigirá su último partido al frente de Les Bleus, poniendo punto final a un exitoso ciclo de 14 años en el que conquistó el Mundial de Rusia 2018 y la Liga de Naciones de 2021, además de alcanzar las finales de la Eurocopa 2016 y del Mundial de Catar 2022.

En el frente deportivo, todas las miradas estarán sobre Kylian Mbappé. El atacante francés llega con ocho goles en el torneo, igualado con Lionel Messi en la cima de la tabla de artilleros.

Sin embargo, el argentino lidera la clasificación por haber registrado una asistencia más, por lo que Mbappé buscará despedirse del campeonato con un nuevo tanto que lo impulse nuevamente en la carrera por la Bota de Oro.

Por el lado inglés, Thomas Tuchel apostó por una nómina con varias modificaciones tras la eliminación frente a Argentina en semifinales.

El técnico alemán reconoció durante la semana que ningún futbolista desea disputar este tipo de encuentros, aunque aseguró que su equipo afrontaría el compromiso con total profesionalismo.

Alineaciones confirmadas