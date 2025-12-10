FRANCIA QUIERE A CARRASCAL

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 10 de diciembre de 2025, habló de lo hecho por los colombianos en Champions League, también analizó la jornada de este miércoles. Vélez se refirió al futuro de Frank Fabra. Carlos Antonio analizó la elección de Portugal al elegir el lugar de concentración para el Mundial. Finalmente, habló del futuro de Jorge Carrascal y de la Liga BetPlay.