Francia sobrevivió al muro paraguayo y selló su pase a cuartos de final

Francia tuvo que trabajar más de la cuenta para derrotar 1-0 a Paraguay y sellar su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Didier Deschamps encontró la diferencia gracias a un penal convertido por Kylian Mbappé, luego de un partido en el que la Albirroja, conducida por Gustavo Alfaro, vendió muy cara su derrota.

Desde el inicio, los franceses monopolizaron la posesión del balón, aunque carecieron de profundidad. Mbappé levantó al público con un caño en los primeros minutos, pero la defensa paraguaya, bien plantada, neutralizó cada intento europeo.

El primer aviso llegó con un remate de Manu Koné desviado al córner, mientras que Paraguay apostó por esperar y buscar alguna transición con Julio Enciso, demasiado aislado en ataque.

Francia sufrió, pero Mbappé la metió en los cuartos de final del Mundial

Con el paso de los minutos, la tensión se apoderó del encuentro. Una fuerte infracción de Andrés Cubas sobre Mbappé terminó en un conato de pelea entre los jugadores, reflejando la intensidad con la que ambos equipos disputaban el boleto a la siguiente ronda.

Antes del descanso, Orlando Gill comenzó a erigirse como figura al contener un disparo de Jules Koundé, mientras Dembélé también estuvo cerca de abrir el marcador.

El complemento mantuvo el mismo libreto. Francia adelantó sus líneas y encontró en Gill y en la defensa paraguaya un muro difícil de superar. Juan José Cáceres evitó un gol cantado de Mbappé con un cierre providencial, Dembélé desperdició una ocasión inmejorable y, poco después, el arquero paraguayo firmó una espectacular atajada para desviar un potente remate de Koné.

Paraguay resistió, pero Mbappé terminó sentenciando la clasificación de Francia

La resistencia guaraní se quebró a los 66 minutos. El árbitro Ilgiz Tantashev fue llamado por el VAR para revisar una infracción de Diego Gómez sobre Désiré Doué. Tras observar la acción en el monitor, sancionó penal y Mbappé asumió la responsabilidad. El capitán francés ejecutó con categoría desde los doce pasos para vencer a Gill y establecer el 1-0.

Alfaro movió el banco con los ingresos de José Canale, Gustavo Caballero, Mauricio y Gabriel Ávalos, pero Paraguay nunca logró inquietar con claridad a Mike Maignan.

Francia administró la ventaja hasta el pitazo final y confirmó su presencia entre los ocho mejores del torneo, aunque dejó la sensación de haber sufrido mucho más de lo esperado frente a una selección paraguaya que compitió con orden, sacrificio y personalidad.