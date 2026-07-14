Francia Vs España: titulares confirmados para la semifinal del Mundial

Las selecciones de Francia y España se enfrentan este marte 14 de julio en el estadio de Dallas en partidazo válido por la ronda semifinal de la Copa del Mundo.

Didier Deschamps y Luis de la Fuente, técnicos de Francia y España, respectivamente, no se guardaron nada y alinearon a lo mejor de sus nóminas para el compromiso.

Titular de Francia

La selección de Francia, que llegó a las semifinales después de dejar en el camino a Marruecos contará con lo mejor de su plantel con Kylian Mbappé como referente en el ataque.

En el mediocampo la gran novedad es la presencia de Aurélien Tchouaméni en lugar de Manu Koné, quien fue inicialista en los cuartos de final.

También fue incluido Bradley Barcola por Désiré Doué.

Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola y Kylian Mbappé.

Titular de España

Por la selección de España no hay sorpresas y se mantiene el 11 inicial que superó en cuartos de final a Bélgica.

Fabián Ruiz volverá a ser inicialista, mientras que Pedri quedó relegado al banco de suplentes.

Unai Simón, Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsi, Pedro Porro, Rodri Hernández, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Álex Baena, Mikel Oyarzabal y Lamine Yamal

Francia Vs España EN VIVO por el Canal RCN

Todas las emociones del partido entre Francia y España se podrán VER EN VIVO por la señal abierta del Canal RCN.

El duelo tendrá su pitazo inicial a partir de las 2:00 de la tarde, horario colombiano.