Francia ya está en semifinales del Mundial: así derrotó a Marruecos

Francia volvió a demostrar por qué es una de las grandes candidatas al título del Mundial de 2026. El conjunto dirigido por Didier Deschamps derrotó 2-0 a una combativa Marruecos y aseguró su lugar en las semifinales gracias a los goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé en un segundo tiempo donde la jerarquía marcó la diferencia.

El inicio del complemento no fue sencillo para los franceses. Marruecos regresó del descanso con mayor intensidad, recuperó el balón en campo rival y obligó a Francia a retroceder.

Durante varios minutos, los africanos dominaron el ritmo del partido, mientras Mike Maignan observaba con atención el crecimiento ofensivo de su rival.

Francia impuso su jerarquía ante Marruecos y selló su clasificación a las semifinales del Mundial 2026

Sin embargo, cuando más incómodo se sentía el vigente campeón, apareció su máxima figura. A los 60 minutos, Mbappé recibió cerca del área, encontró el espacio justo y sacó un remate extraordinario de pierna derecha que dejó sin opciones a Yassine Bounou.

El VAR revisó una posible mano en la recuperación de la jugada, pero finalmente confirmó el tanto que cambió por completo el encuentro.

El golpe fue demasiado duro para Marruecos. Apenas seis minutos después, Francia volvió a castigar. Dembélé condujo con libertad ante una defensa que retrocedía sin poder detenerlo y definió con enorme calidad para ampliar la ventaja y dejar prácticamente sentenciada la clasificación.

Ya hay semifinalista: Francia acabó con el sueño de Marruecos en el Mundial

Los africanos intentaron reaccionar. Ounahi estuvo cerca de descontar con un cabezazo que pasó muy cerca del arco y Maignan respondió con seguridad cuando fue exigido en un tiro libre.

En el otro extremo, Bounou evitó una goleada mayor al negarle el gol a Bradley Barcola y ver cómo Jean-Philippe Mateta fallaba por centímetros el tercero.

La única preocupación para Francia llegó a los 77 minutos, cuando Mbappé pidió el cambio y abandonó el terreno de juego caminando, sin aparentes signos de lesión.

Con la tranquilidad del resultado, Deschamps administró los minutos finales y celebró una victoria que instala nuevamente a los 'Bleus' entre los cuatro mejores del planeta, manteniendo intacto el sueño de conquistar una nueva Copa del Mundo.