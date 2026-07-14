Franco Armani reveló el verdadero motivo de su regreso a Atlético Nacional

Franco Armani puso fin a una de las etapas más exitosas de su carrera. El arquero argentino se despidió oficialmente de River Plate en una emotiva rueda de prensa y confirmó que su próximo destino será Atlético Nacional, club en el que se convirtió en ídolo antes de dar el salto al fútbol argentino y con el que cerrará su trayectoria como profesional.

Durante su despedida, el guardameta explicó las razones que lo llevaron a aceptar la propuesta del conjunto antioqueño, una decisión que, según reconoció, no estaba en sus planes hasta hace poco.

Sin embargo, el llamado del club verdolaga terminó inclinando la balanza en el tramo final de su carrera.

Franco Armani confirmó su regreso a Atlético Nacional: condiciones

“Quiero terminar mi carrera compitiendo, jugando, nunca esperé la posibilidad hasta que me llegó en esta altura de mi carrera. No lo tenía planeado, ni pensado, pero se comunicó Atlético Nacional, que es uno de los equipos donde pasé mucho tiempo y son cosas que te mueve el piso. Voy dirigido a eso, a terminar mi último año de la mejor manera”, expresó Armani durante la rueda de prensa de despedida.

Las palabras del arquero también despejaron una de las principales incógnitas sobre su futuro. Al afirmar que busca disputar “su último año” como futbolista, dejó claro que su vínculo con Atlético Nacional será por una temporada, tras la cual pondrá fin a una brillante carrera.

Armani cumplirá 40 años el próximo 16 de octubre y considera que ha llegado el momento ideal para regresar al club donde alcanzó reconocimiento internacional.

Franco Armani no aguantó las lágrimas: emotiva despedida antes de volver a Nacional

El arquero defendió los colores de Atlético Nacional entre 2010 y 2017, periodo en el que conquistó una histórica colección de títulos, entre ellos la Copa Libertadores de 2016, además de varios campeonatos de Liga, Copa Colombia, Superliga y la Recopa Sudamericana. Su rendimiento lo convirtió en uno de los máximos referentes en la historia reciente del equipo antioqueño.

La despedida también marcó el final de una exitosa etapa en River Plate, club al que llegó en 2018 y con el que ganó múltiples títulos nacionales e internacionales, incluida la Copa Libertadores de ese mismo año frente a Boca Juniors en Madrid.

Además, desde el conjunto millonario consolidó su lugar en la Selección Argentina, con la que fue campeón del Mundial de Rusia 2018... perdón, de la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Catar 2022, además de integrar el plantel que conquistó la Copa América 2024.