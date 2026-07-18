Franco Colapinto enloqueció por la final del Mundial: el argentino se hizo viral

La gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo mantiene en vilo a millones de aficionados al fútbol.

También ha despertado la emoción de figuras del deporte motor, entre ellas el piloto argentino Franco Colapinto, quien protagonizó un divertido momento durante las actividades previas al Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1.

Mientras Colapinto se prepara para competir en el Gran Premio de Bélgica, su atención también estará puesta en la selección argentina, que buscará conquistar un nuevo título mundial frente a España y escribir otro capítulo dorado en su historia.

Franco Colapinto vive la fiebre mundialista y contagia a Kimi Antonelli antes de la final entre Argentina y España

En un evento con los pilotos de la máxima categoría, Colapinto dejó claro que la definición del campeonato del mundo ocupa un lugar especial en su agenda. Todo comenzó cuando le preguntaron qué habría hecho si la carrera de Bélgica coincidía exactamente con la final que se disputará este domingo en el estadio MetLife de Nueva York/Nueva Jersey.

El argentino respondió entre risas con un contundente "DNS" ("Did Not Start"), expresión utilizada en el automovilismo para indicar que un piloto no tomó la salida de una competencia.

La ocurrencia provocó las carcajadas de los asistentes, dejando en evidencia que, de tratarse de una elección hipotética, el fútbol tendría prioridad.

La conversación continuó con George Russell, quien fue consultado sobre la semifinal entre Argentina e Inglaterra. El británico evitó profundizar en el tema y, con una sonrisa, desvió la atención hacia el italiano Kimi Antonelli.

Divertido momento de Colapinto que ilusiona a los hinchas de Argentina

Fue entonces cuando Antonelli recordó que Italia ni siquiera logró clasificarse al Mundial de 2026 y comentó que, al menos, podría disfrutar la final "sin nada que perder". La frase generó nuevas risas, aunque Colapinto no dejó pasar la oportunidad para intentar sumar un nuevo hincha para la Albiceleste.

"Alentás por Messi", le dijo al joven piloto italiano, quien respondió sin dudar: "Soy un fan de Messi".

El momento más llamativo llegó instantes después. Colapinto invitó a Antonelli a aprender uno de los cánticos más populares de la hinchada argentina y comenzó a entonar: "A la selección, la aliento con el corazón, ganamos la tercera con Lionel, queremos ser campeones otra vez".

Parte del público presente se sumó al coro, convirtiendo el evento de la Fórmula 1 en una inesperada antesala de la final del Mundial.