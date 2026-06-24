Gol anulado a Vinicius Jr.: la decisión arbitral que generó polémica

Brasil estuvo muy cerca de ampliar su ventaja frente a Escocia en el Hard Rock Stadium de Miami, pero la tecnología intervino para mantener el partido abierto.

Cuando parecía que la Canarinha había encontrado el 2-0 gracias a una nueva aparición de Vinicius Jr., el VAR anuló la acción y desató la polémica en el encuentro correspondiente al Mundial 2026.

La jugada nació a partir de otro error en la salida del conjunto escocés. Un pase comprometido hacia el defensor Jack Hendry terminó convirtiéndose en un problema para la zaga europea cuando el balón se escapó bajo la suela del central.

Atento a la situación, Vinicius Jr. aprovechó el regalo, se anticipó a todos y quedó mano a mano con el arquero Angus Gunn.

El VAR frena a Vinicius Jr. y evita el segundo gol de Brasil ante Escocia

El delantero brasileño volvió a demostrar su velocidad y capacidad de definición. Con un primer toque dejó atrás al defensor y luego definió con tranquilidad ante la salida del guardameta para enviar el balón al fondo de la red.

La celebración se apoderó de los jugadores brasileños y de los miles de aficionados presentes en Miami, convencidos de que el marcador ya reflejaba un cómodo 2-0.

Sin embargo, la alegría duró apenas unos instantes. El árbitro mexicano César Ramos recibió el llamado desde la cabina de videoarbitraje y decidió revisar la acción. Tras analizar las imágenes, determinó que Vinicius cometió una infracción sobre Hendry en la disputa previa del balón, motivo suficiente para invalidar la anotación.