VIDEO - Cristiano Ronaldo anota golazo para empatarle a Croacia en el Mundial

El partido entre Croacia y Portugal ha estado lleno de emociones de principio a fin, en especial desde que se abrió el marcador en el inicio de la segunda parte para Croacia con anotación de Iván Perisic, un tanto que estaba dejando sin Mundial al equipo comandado por Roberto Martínez.

Sin embargo, cuando Portugal más lo necesitaba, apareció su máximo referentem, Cristiano Ronaldo, quien volvió a demostrar por qué es uno de los futbolistas más determinantes de la historia al marcar el gol del empate frente a Croacia en el minuto 67 de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

VIDEO: Golazo de Cristiano Ronaldo desde el punto penal frente a Croacia

El capitán portugués aprovechó una oportunidad única desde el punto blanco para establecer el 1-1 y devolverle la esperanza a su selección en un partido que se había complicado tras el tanto de Ivan Perisic al inicio de la segunda mitad.

El encuentro había cambiado por completo luego del gol croata en el minuto 53. Portugal, que había dominado varios pasajes de la primera parte sin encontrar el premio, se vio obligada a adelantar sus líneas y asumir mayores riesgos en ataque.

Sin embargo, la estrategia portuguesa tuvo recompensa en el minuto 67 luego de un tiro de esquina en donde fue bajado dentro del área Renato Veiga.

La jugada la revisó el VAR, llamó al juez central y juntos determinaron que era un absoluto penal, el cual se encargó de ejecutar Cristiano Ronaldo y, posteriormente, convertirlo en gol tras un certero remate en el centro de la portería.