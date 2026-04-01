Un remate desde fuera del área le permitió a Moisés Paniagua, al minuto 38, definir a placer en el área chica. Bolivia empató el partido 1-1 contra Irak, se define el cupo de Francia, Senegal y Noruega.

¡Gol de Bolivia! Se empata 1-1 el partido contra Irak en el repechaje al Mundial

Al Al Amadi impactó de cabeza apenas pasaban los 10 minutos. duelo intenso por un cupo al Mundial.

Sobre los 30 minutos, luego del coolingk break, el partido entro en un zona de disputa en la mitad de la cancha, los sudamericanos con ganas e intenciones pero poca profundidad. Ramiro Vaca desde fuera del área sumó un disparo que llegó a las manos del portero de Irak, primer disparo a puerta.

El gol de los sudamericanos llegó por un disparo desde fuera del área, era la única manera en la que Bolivia se aproximaba al parea rival, Moisés Paniagua interceptó un remate y quedó a placer mano a mano con el portero, su disparo duro y arriba le permitió dar tranquilidad al equipo de Oscar Villegas.

Tras los primeros 45 minutos, de un partido bastante intenso, la verde terminó dando una mejor impresión, las aproximaciones y el ataque fue acorralando a los iraquies. Miguel Terceros por poco celebra en dos oportunidades, un tiro desviado a tiro de esquina y el cabezazo de ese tiro libre.