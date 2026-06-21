Gol de Maximiliano Araújo: Uruguay empató 1-1 con Cabo Verde en el Mundial 2026

Cuando más dificultades atravesaba Uruguay en su segundo compromiso del Mundial 2026, apareció Maximiliano Araújo para devolverle la esperanza a la selección dirigida por Marcelo Bielsa.

El extremo aprovechó un rebote dentro del área y marcó el 1-1 frente a Cabo Verde a los 43 minutos del primer tiempo en el Hard Rock Stadium de Miami.

La anotación llegó en medio de la polémica. En la acción previa, un futbolista caboverdiano permanecía tendido sobre el terreno de juego aquejado por calambres, mientras la jugada continuó desarrollándose.

Uruguay mantuvo el ataque por la banda y encontró en un centro al área una nueva oportunidad para generar peligro, la fórmula que más había utilizado durante una primera mitad carente de claridad ofensiva.

Tras varios rebotes en el área africana, la pelota quedó servida para Araújo, quien reaccionó rápidamente para enviar el balón al fondo de la red y decretar la igualdad antes del descanso.

Uruguay reaccionó a tiempo: el polémico gol de Araújo que silenció a Cabo Verde

El gol representó un alivio para una selección uruguaya que había quedado golpeada tras el histórico tanto de Kevin Pina a los 20 minutos. El mediocampista de Cabo Verde sorprendió con un potente tiro libre rasante que venció a Fernando Muslera y significó el primer gol de la selección africana en una Copa del Mundo.

Hasta la aparición de Araújo, el equipo de Bielsa dominaba la posesión, pero mostraba serias dificultades para romper el orden defensivo de su rival.

Los centros y los remates de media distancia fueron prácticamente los únicos recursos ofensivos de una Celeste imprecisa y sin fluidez en la generación de juego.