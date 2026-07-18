Inglaterra cerró su participación en el Mundial 2026 con una actuación inolvidable y una lluvia de goles ante Francia.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel se quedó con el tercer puesto del torneo tras vencer 6-4 a los franceses, en un partido lleno de emociones que tuvo como broche de oro una brillante aparición de Jude Bellingham.

Inglaterra resistió la remontada y encontró en Bellingham el golpe definitivo para quedarse con la medalla de bronce y cerrar el Mundial con una de las actuaciones más recordadas del campeonato.

Jude Bellingham cerró una noche histórica con un golazo para el triunfo de Inglaterra ante Francia

Cuando el encuentro llegaba a su final y Francia buscaba una última reacción, el mediocampista inglés apareció en el minuto 90+8 para sentenciar la historia con una jugada individual de enorme calidad.

Bellingham inició un largo contragolpe, dejó rivales en el camino con un extraordinario regate y definió con categoría para marcar el sexto tanto de Inglaterra.

El gol desató la celebración de los aficionados ingleses en el estadio y coronó una actuación sobresaliente del futbolista del Real Madrid, quien volvió a demostrar por qué es considerado una de las grandes figuras del fútbol mundial.

La victoria permitió que Inglaterra firmara su segunda mejor participación en la historia de los Mundiales, solo por detrás del título conseguido en 1966, cuando levantó la Copa del Mundo jugando como local.

El conjunto británico tuvo un arranque demoledor y llegó a estar 4-0 arriba en el marcador antes del descanso, gracias a los goles de Declan Rice, Ezri Konsa y un doblete de Bukayo Saka. Sin embargo, Francia reaccionó en la segunda mitad liderada por Kylian Mbappé, quien marcó dos goles y se convirtió en el máximo goleador del torneo.