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Nelson Deossa

¡Golazo de Nelson Deossa al Arsenal! El colombiano sacó un misil al ángulo

El futuro del mediocampista continúa, en medio de la incertidumbre, Vasco da Gama mantiene interés en el colombiano.
Camilo Nieto
Nelson Deoosa.
Nelson Deossa se lució ante Arsenal con un golazo que sorprendió a todos. // AFP

Nelson Deossa volvió a dejar su sello con un verdadero golazo. El mediocampista colombiano marcó el segundo tanto del encuentro entre su equipo y Arsenal, en el amistoso disputado en Dublín, Irlanda.

Deossa recibió el balón en la zona central, cerca de la frontal del área, y mostró toda su calidad para resolver la jugada.

Controló con la derecha, trasladó la pelota hacia su izquierda y, tras acomodarse, sacó un potente disparo que terminó en el ángulo izquierdo del arco defendido por el conjunto inglés.

Nelson Deossa vuelve a aparecer: golazo del colombiano ante Arsenal

El remate fue inalcanzable para el arquero de Arsenal y significó el 2-0 en favor del conjunto español, en una de las acciones más destacadas del compromiso.

El futuro de Deossa continúa, entretanto, en medio de la incertidumbre. Vasco da Gama mantiene interés en el colombiano y, si finalmente formaliza una propuesta, podría producirse su salida. De lo contrario, el mediocampista continuará en España.

Avance.

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