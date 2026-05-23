El Bayern Múnich fue por el trofeo y lo consiguió, un primer tiempo muy aguerrido pero finalmente el Bayern se quedó con la Copa de Alemania: 3-0 al Stuttgart. Luis Díaz, dueño de un nuevo título.

El equipo de Kompany se fue arriba con gol de Harry Kane, tras una gran asistencia de Michael Olisé. El colombiano Luis Díaz fue titular todo el encuentro, el inglés aprovechó una pelota aérea y en la primera oportunidad que tuvo decretó la anotación contra el Suttgart.

A falta de 10 minutos para el final llegó una nueva opción para los bávaros, tras el gol el Bayern se soltó y con un doblete del inglés se apuntan al trofeo de la Copa de Alemania.

Luis Díaz, asistencia en la final de la Copa de Alemania

La acción, luego de un travesaño, le cayó a Harry Kane, quien de inmediato ubicó a Lucho, el guajiro se hizo a la pelota y dentro del área regateó, en el mano a mano amagó con el arcó y encontró solo a Kane, el centro delantero inglés se dio vuelta y definió a placer: 2-0 contra el Stuttgart.

Las cifras son impresentables, el inglés llegó a 60 goles en la temporada, asistencia 17 para el colombiano aparte de sus 29 goles en la temporada.

El último gol del encuentro llegó gracias a una acción del francés Michael Olisé por derecha, mandó un centro con gran calidad, de tres dedos y en el intento de despeje Stutgart cometió pena máxima que Harry Kane convirtió en gol.