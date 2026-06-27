[Goles] Bélgica aplastó a Nueva Zelanda y confirmó su clasificación en el Mundial 2026

Bélgica cumplió con los pronósticos y selló su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras derrotar con autoridad 5-1 a Nueva Zelanda en el BC Place de Vancouver.

El conjunto europeo mostró su jerarquía de principio a fin y encontró en Leandro Trossard y Kevin De Bruyne a los grandes protagonistas de una victoria que lo mantiene como uno de los candidatos a pelear por el título.

Desde los primeros minutos, los dirigidos por Domenico Tedesco asumieron el control del partido. Kevin De Bruyne comenzó a manejar los tiempos del encuentro y generó las primeras ocasiones de peligro, mientras que Trossard estuvo cerca de abrir el marcador con un remate que se estrelló en el poste.

Bélgica goleó a Nueva Zelanda, clasificó a los dieciseisavos y recuperó el protagonismo en el Mundial 2026

El premio para Bélgica llegó a los 27 minutos. Tras un rebote dentro del área, Leandro Trossard reaccionó con rapidez y conectó un potente disparo que terminó en el fondo de la red para establecer el 1-0.

Nueva Zelanda intentó reaccionar antes del descanso, pero se encontró con una defensa sólida y con un atento Thibaut Courtois, quien respondió cada vez que fue exigido.

En el inicio del segundo tiempo, Bélgica dio el golpe definitivo. A los 50 minutos, nuevamente apareció Trossard para aprovechar otro balón suelto dentro del área y firmar su doblete, ampliando la ventaja para el conjunto europeo.

Kevin De Bruyne apareció y Bélgica no tuvo piedad de Nueva Zelanda

El dominio belga no se detuvo y el capitán Kevin De Bruyne tuvo su recompensa. Después de insistir durante todo el encuentro, el mediocampista recuperó un rebote tras un disparo bloqueado y sacó un potente remate desde fuera del área que se coló junto al poste izquierdo para sentenciar el 3-0 definitivo a los 66 minutos.

Con la victoria asegurada, Bélgica administró la posesión del balón y controló sin sobresaltos el tramo final del compromiso. El gol del descuento llegó de pierna izquierda de Just, a falta de 7 minutos para el final del juego.

Bélgica era gran favorito y lo confirmó con el cuarto gol, Romelu Lukaku al minuto 86 decretó el cuarto en el marcador. Al minuto 95 Alexis Saelemaekers marcó en el día de su cumpleaños el definitivo quinto gol.