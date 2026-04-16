[Goles] ¡Corinthians facturó! La pelota quieta, deuda pendiente de Santa Fe en Libertadores

Independiente Santa Fe comenzó jugando suelto, de manera espontánea, compitiendo, pero sin esconderse; una primera impresión que con el paso del tiempo se fue decolorizando; sin embargo, el desarrollo del partido dejó un sabor amargo ante el esfuerzo del equipo colombiano, que se vio superado por detalles en la pelota parada contra Corinthians 2-0.

Marmolejo fue héroe en el partido contra Corinthians, destacada actuación

Santa Fe tuvo un par de aproximaciones en el primer tiempo gracias a Hugo Rodallega y Fernández Frasica. El equipo bogotano asustó, aunque sin mayor peligro para el arco defendido por Hugo Souza.

Las llegadas de Santa Fe fueron un espejismo, el equipo brasileño tuvo como mínimo cinco aproximaciones en donde la defensa tuvo que intervenir, siendo el tiro libre de Garro y una de Bidú, las dos jugadas más importantes, que requirieron del control de Mosquera Marmolejo.

El uno de Santa Fe comenzaba a emerger como figura, a los cuatro minutos de la etapa complementaria el equipo bogotano estaba siendo bombardeado por el Corinthians, Mosquera Marnolejo fue determinante; sin embargo, unos minutos más tarde una pelota cruzada de los locales durmió a la defensa de Santa Fe, que dejó reaccionar a la ofensiva brasileña: 1-0.

A partir del gol, en el arranque del segundo tiempo, el plan cambió, los jugadores cardenales decidieron buscar en ofensiva, sin mayor claridad y aprovechando la pelota quieta Santa Fe fue a buscar el empate. Ómar Fernández Frasica y Johan Torres fueron sustitución, pero no evitaron que el poder goleador de Corinthians se hiciera presente, otra pelota quieta y una pequeña desconcentración dejaron a Gustavo Henrique de cara al segundo gol con nueve minutos más el descuento en el reloj: 2-0.

Con el 2-0 abajo los bogotanos tuvieron en su mejor hombre a Mosquera Marmolejo, los colombianos tuvieron una nueva oportunidad para caer en la pelota quieta, en Sao Paulo el 1 fue preponderante. El próximo juego de Santa Fe será contra Platense el miércoles 29 en condición de visitante.