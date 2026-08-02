Atlético Nacional comenzó con intensidad su partido ante Jaguares de Córdoba y rápidamente encontró el premio a su dominio en el estadio Jaraguay, es el debut furioso de los verdolagas luego de su partido aplazado en la jornada 1 contra Chicó.

Apenas transcurrían siete minutos del compromiso correspondiente a la segunda fecha de la Liga BetPlay II-2026 cuando Marlos Moreno apareció para abrir el marcador y poner en ventaja al conjunto antioqueño.

El equipo dirigido por Lucas González salió decidido a imponer condiciones desde el primer minuto. Nacional se adueñó de la pelota, adelantó sus líneas y llevó el juego hacia campo de Jaguares, que tuvo dificultades para contener los primeros ataques del conjunto visitante.

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La presión del ‘Verdolaga’ tuvo recompensa en el minuto 7. Marlos Moreno recibió en una posición favorable y encontró el espacio para sacar un remate potente hacia el palo del arquero. El disparo sorprendió al guardameta de Jaguares, que no logró reaccionar a tiempo, y la pelota terminó en el fondo de la red.

Gol de la visita. El atacante celebró la anotación que permitió al equipo antioqueño tomar la ventaja en un partido que había comenzado con claro dominio visitante.

El tanto llegó después de unos primeros minutos en los que Nacional mostró mayor iniciativa y control. Desde el pitazo inicial, el conjunto verde había manejado la posesión y generado las aproximaciones más peligrosas, mientras Jaguares intentaba resistir el ritmo impuesto por su rival.

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Atlético Nacional volvió a golpear y aumentó su ventaja frente a Jaguares de Córdoba en el estadio Jaraguay. En el minuto 20, el conjunto dirigido por Lucas González encontró el segundo tanto de la tarde gracias a una gran combinación entre Mateus Uribe y Andrés Sarmiento.

Uribe fue protagonista al entregar un excelente pase que dejó a Sarmiento en una posición inmejorable frente al arco. El atacante no desaprovechó la oportunidad y respondió con una definición precisa para vencer al arquero local.

El 2-0 confirmó el dominio del conjunto antioqueño, que en apenas 20 minutos ya había conseguido una diferencia considerable y mostraba una enorme efectividad en sus llegadas.

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