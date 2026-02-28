[Video] El Bayern de Luis Díaz ganó el clásico: partidazo 3-2 ante el Dortmund

El Estadio Signal Iduna Park ubicado en la ciudad westfaliana de Dortmund, Alemania, fue el recinto deportivo donde se desarrollaron las acciones del partido que fue protagonizado por el Borussia y el Bayern Múnich del colombiano Luis Díaz, quien fue titular y disputó todo el compromiso.

El clásico del fútbol alemán se dio por la fecha 24 de la presente Bundesliga, donde el equipo ‘bávaro jugaba en condición de visitante y empezaría luchando contra la corriente, pues al minuto 26 el equipo local se fue arriba en el marcador con gol de Nico Schlotterbeck.

Así fue el partido entre el Dortmund y el Bayern

El primer tiempo acabaría con el triunfo parcial para el Borussia Dortmund, sin embargo, en la segunda mitad del compromiso llegaría la remontada del Bayern Múnich, donde su gran referente en zona de ataque, el inglés Harry Kane, aportó doblete, uno de ellos de penalti.

El conjunto ‘bávaro’ se puso 2-1 al minuto 70 y se creía que no habría reacción del Dortmund, sin embargo, el equipo dirigido por el técnico Niko Kovač empató parcialmente el partido con gol de Daniel Svensson faltando poco para el final.

Parecía que se repartirían los puntos, pero Joshua Kimmich tenía otros planes, pues el defensor pisó el área rival y culminó una jugada con una gran volea que dejó al arquero Gregor Kobel sin opciones y colocando el 3-2 definitivo en el marcador.

Así quedó la Bundesliga con el triunfo del Bayern en el ‘Klassiker’

Con 63 puntos en la tabla de posiciones, el Bayern aventaja ahora al Dortmund, segundo, en 11 puntos y parece dar un paso prácticamente definitivo en la carrera hacia su 35º título de campeón en Alemania.

La temporada puede ser inolvidable para el gigante bávaro, que sigue además con vida en la Copa de Alemania (clasificado a semifinales) y en la UEFA Champions League, clasificado a octavos de final y sabiendo que su rival en esa instancia será el Atalanta de Italia.

