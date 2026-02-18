Independiente Medellín debutó en la Copa Libertadores 2026, en su fase dos enfrentó a Liverpool en condición de visitante, tras los primeros noventa minutos de juego, la serie va va 1-2 a favor de los antioqueños.

El triunfo 1-2 del Independiente Medellín sobre Liverpool Fútbol Club por la segunda ronda previa de la Copa Libertadores quedó marcado por la polémica expulsión de su técnico, Alejandro Restrepo.

Francisco Fydriszewski aprovechó una jugada rápida en campo contrario para decretar el gol del equipo colombiano.

La acción se produjo tras un cruce con el delantero uruguayo Facundo Barceló, cuando el balón salió del campo. En las imágenes se observa al entrenador pisar y mover la pelota, antes de que el jugador lo embistiera y lo derribara. Aunque en principio parecía que el futbolista sería sancionado, el VAR llamó al central y, tras revisar la jugada, decidió expulsar a Restrepo.

El árbitro interpretó que el técnico interfirió en la reanudación del juego al retener el balón, una conducta sancionable según el reglamento de la IFAB. La decisión generó debate, pese a la valiosa victoria del DIM en territorio uruguayo.

José Ortíz se vistió de asistidor y logró encontrar eun una buena posición del Polaco, Francisco, frente al arquero, tuvo un excelente recurso técnico para bajar la pelota y definir a placer.

Gol de Liverpool Santiago Strasorier empata el partido ante el DIM en Uruguay

Golpe sobre la hora en Montevideo. Independiente Medellín inició su camino en la Copa Libertadores 2026 con una agónica victoria 1-2 frente a Liverpool Fútbol Club, en la ida de la fase previa 2.

El primer tiempo fue de ida y vuelta, con transiciones rápidas y pocas elaboraciones. Liverpool tuvo la opción más clara en un mano a mano que desperdició. Además, el duelo quedó marcado por la expulsión del técnico Alejandro Restrepo antes del descanso.

En la segunda parte llegaron las emociones. Francisco Fydriszweski abrió el marcador para el DIM, pero el local empató tras un tiro de esquina.

Centro de Fank Fabra y gol de Hayen Palacios: gran victoria 1-2 del DIM en Copa Libertadores

Cuando parecía que todo terminaba en tablas, apareció Hayen Palacios al minuto 92, tras centro de Frank Fabra, para sellar una victoria clave en territorio uruguayo.