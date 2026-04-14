[Goles] Partido frenético: Así fue la eliminación del Barcelona en Champions a manos del Atlético

Al minuto 13 la intensidad bajó un poco, el arranque fue frenético por parte de la visita, Atlético supo que el descuento replanteaba las condiciones del partido; en la previa, Diego Simeone alardeaba de rescindir sus opciones en ataque. El gol de Yamal a los cuatro minutos barajó y empezó de nuevo.

Lamine Yamal no perdona y mete de lleno al Barça en la eliminatoria. Minuto 1. La figura culé recibió la pelota en tres cuartos de cancha, regateó hasta llegar al borde del área, remató y el portero desvió al tiro de esquina. Musso notable ante el zurdazo del 10.

La segunda pelota que tocó fue pegado a la banda, el jugador y figura catalana recibió una falta de parte de Ruggeri, el extremo se iba por la banda, probando siempre mano a mano. Patada a la pierna derecha. Simeone hijo trató de sacar al equipo, pero la pelota terminó nuevamente en Yamal. El crack prolongó y extendió el contra golpe.

El fruto llegó al minuto cuatro, Yamal aprovechó una presión conjunta, con Ferran Torres. Dani Olmo filtró una pelota entre líneas y el mismo Ferrán Torres decretó el segundo para Barcelona. Minuto 24.

La serie se igualó, el partido encontró un aparente estado de gracia, que tan solo duró 6 minutos, los catalanes pudieron seguir derecho. El portero Musso fue determinante en el equipo local. En el peor momento colchonero Llorente y Ademola Lookman protagonizaron una gran jugada con la que decretaron el 2-1 antes de finalizar el primer tiempo. La serie 3-2.

El segundo tiempo fue diferente, más medido, con más precisión, aunque el común iba a ser el mismo, con un equipo culé buscando y el Atlético contragolpeando, y fue así cuando llegó un golpe bastante fuerte para el equipo visitante, la expulsión a Eric García, al 80.

Finalmente el partido concluyó así, 2-1 a favor de la visita, pero el resultado de la serie tras el 2-0 de los colchoneros le da la clasificación al Cholo Simeone y a sus dirigidos; eliminados, los de Hansi Flick.