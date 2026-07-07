¡Golpe de Bélgica! De Ketelaere marcó y sorprendió a Estados Unidos en el arranque

Bélgica golpeó primero en el duelo frente a Estados Unidos y encontró rápidamente la recompensa a su propuesta ofensiva. Apenas transcurrían ocho minutos del compromiso cuando Charles De Ketelaere apareció en el área para abrir el marcador y darle la ventaja al conjunto europeo.

El inicio del partido fue completamente favorable para los belgas, que desde el pitazo inicial buscaron imponer condiciones y acercarse al arco rival.

La primera advertencia llegó apenas en el minuto uno, cuando Timothy Castagne aprovechó un rebote dentro del área y sacó un potente remate que pasó muy cerca del arco estadounidense. La intervención del guardameta evitó lo que pudo ser el primer tanto del encuentro.

Charles De Ketelaere adelantó a Bélgica con un gol tempranero ante Estados Unidos

Sin embargo, la insistencia de Bélgica tuvo premio pocos minutos después. En una nueva incursión ofensiva, el balón quedó servido dentro del área y Charles De Ketelaere apareció con oportunismo para empujarlo al fondo de la red, desatando la celebración de los aficionados belgas y poniendo el 1-0 en el marcador.

El gol obligó a Estados Unidos a modificar rápidamente su planteamiento. El conjunto anfitrión comenzó a adelantar sus líneas y a tener mayor posesión del balón con el objetivo de equilibrar el trámite del compromiso.

Bélgica pegó primero: el gol de De Ketelaere que cambió el partido

En el minuto cuatro ya había mostrado señales de reacción, intentando controlar el mediocampo y buscando espacios para acercarse al área rival.

Aun así, Bélgica mantuvo la intensidad y aprovechó el envión anímico que significó la apertura del marcador.