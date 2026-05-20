¿González, expuesto? América reduce sus opciones en la Sudamericana

El argentino Tigre rescató este martes un empate 1-1 en su visita al América de Cali, en un partido parejo disputado en el estadio Pascual Guerrero, por la quinta jornada del Grupo A de la Copa Sudamericana, un resultado que dejó abierta la pelea por el liderato de la zona.

América solo compite en copa Sudamericana, el equipo quedó eliminado de Liga Betplay

Duro panorama para el equipo de González, que quedó eliminado de la Liga y no dejó la mejor imagen en el duelo contra los argentinos. Más allá del funcionamiento del equipo el empate deja a Tigre en la pelea, por la segunda plaza del grupo, ante un eventual triunfo de Macará que lo dejaría intocable en la zona.

El conjunto visitante golpeó primero con un tanto de David Romero al minuto 11, tras culminar un contraataque con un remate rasante desde fuera del área que venció al portero escarlata.

El empate llegó en el inicio del segundo tiempo, cuando Tomás Ángel aprovechó un rebote en el área tras un saque de esquina y definió de zurda para poner el 1-1 al minuto 53.

¿González, expuesto? América ya no depende de sí mismo en Sudamericana

Con este empate parcial en la tabla, América llegó a ocho puntos y quedó segundo del Grupo A, igualado con el Macará de Ecuador, que lidera por diferencia de gol, mientras que Tigre quedó tercero con seis unidades y el colista es Alianza Atlético de Perú, con un punto.

Sin embargo, el panorama del grupo aún puede cambiar porque Macará y Alianza Atlético disputarán este jueves su partido correspondiente a la quinta jornada, un resultado que podría modificar las posiciones antes de la última fecha.

El entrenador David González queda expuesto, pues en Copa Sudamericana se clasifica el primero del grupo a los octavos de final; mientras que el segundo tiene que disputar un repechaje contra los terceros de la Libertadores.

En la última jornada que se jugará el próximo 28 de mayo, América recibirá precisamente al Macará ecuatoriano en Cali, mientras que Tigre será local ante el Alianza Atlético peruano, en partidos que definirán al ganador de la zona y los clasificados a la siguiente fase.