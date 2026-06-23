Guadalajara se tiñó de amarillo: así fue el impresionante banderazo a la Selección Colombia

A miles de kilómetros de casa, la Selección Colombia volvió a sentirse local. Guadalajara se tiñó de amarillo, azul y rojo en la víspera del partido contra República Democrática del Congo, gracias al multitudinario banderazo protagonizado por miles de aficionados que llegaron hasta el hotel de concentración para transmitirle su apoyo al equipo de Néstor Lorenzo.

Desde varias horas antes del encuentro con los jugadores, las calles cercanas al hotel comenzaron a llenarse de camisetas amarillas, banderas, tambores y cánticos.

Familias enteras, grupos de amigos y seguidores llegados desde diferentes ciudades de Colombia y distintos rincones del mundo se reunieron con un mismo propósito: demostrar que la Tricolor nunca camina sola.

Una marea amarilla arropó a Colombia en Guadalajara: el emotivo banderazo que hizo vibrar a la Tricolor

La emoción fue creciendo a medida que más aficionados se sumaban a la fiesta. Los cánticos tradicionales de la selección retumbaron en las calles de Guadalajara, mientras cientos de personas coreaban los nombres de sus jugadores favoritos con la esperanza de recibir un saludo, una fotografía o un autógrafo.

Para muchos, la experiencia fue aún más especial porque ni siquiera cuentan con una entrada para el compromiso mundialista. Sin embargo, eso no fue un impedimento para acercarse al hotel y expresar su respaldo incondicional a un equipo que ha vuelto a ilusionar al país.

El ambiente fue una mezcla de orgullo, nostalgia y esperanza. Orgullo por representar a Colombia en tierras mexicanas; nostalgia por estar lejos de casa; y esperanza por el sueño que alimenta a millones de colombianos en esta Copa del Mundo.

La conexión entre la selección y su gente quedó reflejada en cada bandera ondeando al viento y en cada voz que se elevó para alentar a los jugadores antes de un partido decisivo.

Colombia llega como líder del Grupo K tras vencer 3-1 a Uzbekistán y ahora busca una victoria frente a Congo que le permita acercarse a los dieciseisavos de final.

Pero antes de saltar al campo, la Tricolor ya recibió una inyección de energía imposible de medir: el cariño de una hinchada que convirtió a Guadalajara en un pedazo de Colombia.