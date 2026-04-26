Guarín reveló conexión familiar con un club del FPC: "Siempre, a disposición"

Fredy Guarín volvió a aparecer en el entorno del fútbol colombiano y dejó un mensaje especial para Alianza Valledupar, club con el que reconoció haber tenido acercamientos en el pasado y con el que mantiene un vínculo emocional marcado por la relación cercana con la dirigencia.

Fredy Guarín reveló la conexión familiar que lo une con un club del fútbol colombiano

El exvolante de la Selección Colombia habló durante su presencia en el Partido de las Estrellas, evento previo al Festival de la Leyenda Vallenata, y destacó la conexión familiar que conserva con la institución.

Guarín, una de las figuras invitadas al encuentro que mezcla fútbol y folclor en el estadio Armando Maestre Pavajeau, explicó que su presencia en Valledupar responde también al cariño por la cultura vallenata, una pasión que combina con el deporte. “El fútbol y el vallenato son como una combinación maravillosa”, expresó el exjugador, quien además mencionó artistas como Beto Zabaleta, Binomio de Oro, Diomedes Díaz y Poncho Zuleta entre sus favoritos.

Sin embargo, uno de los momentos más llamativos de sus declaraciones llegó cuando fue consultado sobre una posible relación con Alianza Valledupar. Allí recordó que estuvo muy cerca de vincularse al club en otro momento de su carrera y agradeció el respaldo recibido por parte de Carlos Ferreira, dirigente de la institución.

Guarín reveló conexión familiar con un club del fútbol colombiano: "Siempre, a disposición"

“Don Carlos siempre me abrió las puertas de su club. En algún momento estuve básicamente haciéndome los exámenes para vincularme al equipo, no se dio por temas personales, pero siempre muy agradecido con él porque me abrió las puertas”, señaló Guarín.

El antioqueño fue más allá y dejó claro que su cercanía con el equipo no se limita a una posibilidad deportiva del pasado. Según explicó, existe una relación personal que lo mantiene dispuesto a colaborar cuando sea necesario.

“Siempre está la disposición para venir aquí a ayudar en lo que sea con el equipo porque hay una conexión de familia con don Carlos. Siempre a disposición para venir a hacer lo que sea necesario para ayudar al equipo”, afirmó.

Las palabras del exmediocampista reflejan el respeto y la cercanía construida con Alianza Valledupar, una institución que sigue fortaleciendo su proyecto en el fútbol profesional colombiano y que conserva el respaldo de nombres reconocidos del balompié nacional.