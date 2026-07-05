Haaland avisó y puso a temblar a Brasil con su primera llegada

Erling Haaland comenzó a hacerse sentir en el ataque de Noruega y protagonizó la primera aproximación clara de su selección en un partido que hasta ese momento había estado marcado por la intensidad y el equilibrio entre ambos equipos.

El atacante del Manchester City volvió a demostrar por qué es una de las principales amenazas del fútbol mundial y dejó claro que cualquier balón dentro del área puede convertirse en una opción de gol para los dirigidos por Ståle Solbakken.

Haaland apareció y Brasil encendió las alarmas

El delantero del Manchester City apareció en el área tras una buena combinación ofensiva liderada por Antonio Nusa, quien desbordó por uno de los costados y envió un preciso centro en busca de su goleador.

Haaland logró conectar el balón, aunque su remate careció de potencia y dirección para sorprender al arquero Alisson Becker.

El guardameta brasileño leyó correctamente la trayectoria del envío y controló la pelota sin mayores inconvenientes, evitando cualquier riesgo para la 'Canarinha' y manteniendo el empate en el marcador.

Brasil respiró: Haaland tuvo su primera oportunidad y estuvo cerca del gol

Minutos antes, Noruega ya había mostrado señales de crecimiento en ataque. Martin Odegaard tomó las riendas del mediocampo y lideró una rápida transición ofensiva que terminó con un remate rasante, el cual pasó muy cerca del poste defendido por Alisson, encendiendo las alarmas en la defensa brasileña.

Las dos aproximaciones reflejaron el buen momento que atravesaban los europeos, que poco a poco fueron ganando confianza y adelantando sus líneas frente a una Brasil que, tras desperdiciar un penal en los primeros minutos, buscaba recuperar el control del compromiso. Noruega comenzó a encontrar espacios para inquietar a una de las defensas más sólidas del torneo.