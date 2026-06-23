¡Haaland está imparable! Doblete del ‘Androide’ y Noruega aplasta a Senegal en el Mundial

Erling Haaland volvió a demostrar por qué es uno de los delanteros más temidos del mundo. El atacante noruego firmó un doblete frente a Senegal y se convirtió en la gran figura del partido, liderando la ofensiva de los ‘vikingos rojos’ en un duelo clave del Mundial 2026.

Después de una primera parte intensa, en la que Noruega logró irse al descanso con ventaja gracias al gol de Marcus Pedersen al minuto 43, Haaland apareció apenas iniciado el segundo tiempo para ampliar la diferencia y darle mayor tranquilidad a su selección.

El primer golpe del ‘Androide’ llegó al minuto 48. La jugada tuvo como protagonista a Martin Odegaard, quien recibió el balón y lanzó una asistencia precisa para encontrar al delantero dentro del área. Haaland no perdonó: controló la acción y sacó un potente remate que terminó en el fondo de la portería senegalesa, dejando sin respuesta al arquero rival.

Haaland imparable: doblete del ‘Androide’ para poner a Noruega a golear ante Senegal

La conexión entre las dos principales figuras noruegas volvió a aparecer en el momento indicado. Odegaard puso la calidad y Haaland aportó la potencia para transformar una oportunidad en un gol que aumentó la ventaja de los europeos.

Sin embargo, el delantero del Manchester City no se conformó y volvió a aparecer en el minuto 13 del segundo tiempo para completar su doblete. Haaland recibió dentro del área y definió con su pierna derecha con la contundencia que lo caracteriza, confirmando su capacidad para aparecer en los momentos decisivos.

Doblete de Haaland ante Senegal: el delantero noruego lidera la victoria en el Mundial

El atacante ya había avisado durante la primera mitad. Antes del descanso tuvo dos oportunidades claras: una terminó en el poste y otra exigió una intervención del arquero senegalés tras un centro de Fredrik Aursnes. La tercera oportunidad terminó siendo la vencida.

El partido había comenzado con mucha intensidad. Noruega dominó los primeros minutos con acciones de balón parado, mientras Senegal respondió con remates de media distancia a través de jugadores como Idrissa Gueye y Nicolas Jackson. La defensa noruega resistió los intentos africanos y aprovechó sus mejores momentos ofensivos.

Con el doblete de Haaland, Noruega confirmó su superioridad ofensiva y puso contra las cuerdas a un Senegal que necesita reaccionar para mantenerse con vida en el Mundial. El ‘Androide’ volvió a ser protagonista y envió un mensaje contundente en la pelea por ser uno de los máximos goleadores del torneo.