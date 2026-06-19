Hakimi podría ir preso por presunto abuso: escándalo mundial

En las últimas horas, una noticia sobre un jugador que está en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, ha sacudido a las diferentes redes sociales.



Achraf Hakimi, lateral derecho de la selección de Marruecos, será juzgado por abuso sexual. El jugador que milita en el Paris Saint-Germain (PSG) apeló, en su momento, para que el juicio no se llevara a cabo.

Escándalo visual

Sin embargo, el Tribunal de Apelación de Versalles rechazó la apelación que interpuso el jugador. El reconocido futbolista será juzgado ante el tribunal penal departamental de Hauts-de-Seine.



La denunciante, en diferentes oportunidades, se ha pronunciado sobre el presunto abuso sexual. “Se comportó como un animal, no mostró ninguna ternura, parecía desesperado por tener sexo”, expresó.

Palabras de la defensa

En las próximas semanas se deberá llevar a cabo el juicio contra el jugador, que también tiene pasado en el Real Madrid de España. Fanny Colin, abogada de Hakimi, se pronunció sobre el tema.



“No se han tenido en cuenta las contradicciones y mentiras del demandante, su ocultamiento a las autoridades judiciales, su obstrucción a la verdad e incluso sus evaluaciones psicológicas que confirmaban su ambivalencia y falta de claridad respecto a los hechos que denunciaba”, dijo.

Hakimi se pronunció

El mismo jugador, tras la decisión del Tribunal y en medio de la concentración con Marruecos, también habló. “La justicia me miró a los ojos y me dijo: ’Si no fueras conocido, nunca habría habido un caso’. Elegí guardar silencio durante años. Pensé que mantener la dignidad, ser paciente y confiar en la justicia permitiría que se tomaran las decisiones correctas”, dijo, en X.



“Hoy, una historia que no es la mía se cuenta en detrimento de mi familia, de mi vida y, sobre todo, de la verdad. A veces tengo la sensación de haberme convertido en un blanco fácil. Espero este juicio desde el primer día. Y ahora lo espero con impaciencia. Por fin podré hablar”, añadió.







