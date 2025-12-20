Hakimi se sinceró sobre su lesión: Listo para la Copa África

Achraf Hakimi ya se encuentra concentrado con la selección de Marruecos para disputar la Copa Africana de Naciones y en la antesala del debut ante Comores, el defensor del PSG habló sobre su estado físico. En medio de la preparación, el lateral recordó la lesión que sufrió tras una dura falta de Luis Díaz en un partido de Champions League, un episodio que marcó su cierre de año.

Aunque el marroquí evitó pasar por el quirófano, sí tuvo que afrontar un proceso de recuperación que lo mantuvo en duda para el certamen continental. Finalmente fue convocado, pero su presencia al cien por ciento todavía no está garantizada para el estreno en el torneo.





El recuerdo de la falta y el temor tras la lesión

Hakimi reconoció que, tras la acción en la que resultó lesionado por una entrada del extremo colombiano, pasó por un momento de incertidumbre. “Tenía un poco de miedo después de mi lesión, pero me siento preparado”, confesó el defensor, dejando claro que el proceso de recuperación no fue sencillo.

A pesar de ese temor inicial, el jugador del PSG aseguró que trabajó intensamente para llegar en condiciones a la Copa Africana. Si bien no confirmó si está completamente recuperado, sí transmitió tranquilidad sobre su evolución y su disposición para aportar cuando el cuerpo técnico lo considere.

El deseo de jugar la Copa Africana con Marruecos

Hakimi también reveló que desde el primer momento tuvo claro que no quería perderse el torneo continental, especialmente porque se disputa en casa. “Me dije a mí mismo que no quería perderme esta Copa Africana de Naciones. Le dije al entrenador que haría lo necesario para estar con el equipo”, explicó.

Incluso, dejó claro que está dispuesto a aceptar el rol que le asignen. “Si tengo que jugar solo 20 minutos o incluso no jugar, lo aceptaré si es para que el equipo gane. Lo más importante es ver a Marruecos levantar la copa”, afirmó, priorizando el objetivo colectivo por encima de lo individual.

Achraf Hakimi llega a la Copa Africana de Naciones con ilusión, pero también con cautela tras la lesión sufrida ante Luis Díaz en Champions. Aunque admitió haber sentido miedo durante su recuperación, el lateral se muestra comprometido con Marruecos y dispuesto a aportar desde el lugar que sea necesario. Ahora, la decisión final quedará en manos del técnico, que evaluará si el defensor está listo para el debut ante Comores.