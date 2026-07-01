¡Harry Kane apareció! Inglaterra encontró el empate cuando más lo necesitaba

Después de insistir durante gran parte del compromiso, Inglaterra encontró el premio a su perseverancia. Harry Kane apareció con toda su jerarquía para marcar el 1-1 frente a Congo y devolverle la ilusión al conjunto europeo en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Con el empate, la serie volvió a quedar completamente abierta y el duelo ganó todavía más intensidad, con ambas selecciones luchando por un cupo en los octavos de final del Mundial 2026.

La anotación llegó tras una elaborada jugada colectiva que desarmó la resistencia de la defensa africana.

Declan Rice ganó la línea de fondo por el sector izquierdo y envió un centro pasado que encontró a Anthony Gordon en el costado opuesto. El atacante no dejó morir la acción y devolvió el balón al corazón del área con un preciso servicio.

Harry Kane apareció en el momento justo y empató el partido para Inglaterra

Allí apareció Kane, quien leyó a la perfección la trayectoria del centro y, con un remate de primera intención, definió junto al palo izquierdo del arco defendido por Lionel M'Pasi.

El guardameta congoleño alcanzó a tocar el balón con la punta de los dedos, pero la potencia y colocación del disparo hicieron imposible evitar la igualdad.

El delantero del Bayern Múnich volvió a demostrar por qué es el referente ofensivo de Inglaterra y firmó un gol que hacía justicia por el dominio ejercido por su selección durante buena parte del encuentro.