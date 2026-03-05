Héroe, salvador y figura: Novoa agradece a Bustos la solidez defensiva

El arquero de Millonarios viene acumulando actuaciones destacadas, el equipo ha venido recobrando la confianza en el portero Diego Novoa y poco a poco se gana un lugar en la hinchada, esta serie de eliminación contra Nacional dejó un par de momentos en donde se mostró como el cerrojo del equipo bogotano.

Millonarios avanzó con autoridad gracias a la actuación de Contreras, Novoa y Mosquera

Millonarios FC logró una victoria contundente por 3-1 frente a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot y aseguró su clasificación a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana.

El conjunto embajador abrió el marcador al minuto 21 gracias a Rodrigo Contreras, quien aprovechó un espacio para poner en ventaja al equipo capitalino. Sin embargo, la reacción del cuadro verdolaga llegó rápidamente y al 28’, Nicolás Rodríguez igualó el compromiso para devolver la emoción al encuentro.

Antes del descanso, Millonarios volvió a golpear. Una falta de Simón García sobre Contreras dentro del área fue sancionada como penal y Leonardo Castro se encargó de convertir al minuto 42 para poner el 2-1 parcial.

En la segunda mitad, Nacional adelantó líneas en busca del empate, pero dejó espacios en defensa. Al 76’, Contreras ganó en velocidad y definió con precisión para sellar el 3-1 definitivo.

El portero fue fundamental, fue reconocido por sus compañeros por aparecer en los momentos justos: "Tenía que estar cuando me necesitaran y para eso estamos trabajando. Eso es un gran juego, una gran victoria y bueno, es el primer paso para este torneo internacional".

Diego Novoa, artífice de la clasificación de Millonarios: "no hay que dejar nada al azar"

Diego dejó un gran halago para su actual entrenador Fabián Bustos: "El equipo viene mejorando, línea tras línea y más en la zona de atrás estamos muy sólidos. Yo creo que el orden que hemos adquirido y hemos tomado perfectamente la idea de Fabián, así que eso es muy positivo porque el partido tras partido demostramos esa mejoría que necesitaba millonarios, esa solidez defensiva y hoy no fue la excepción".

El mensaje de respaldo al cuerpo técnico se repite en todos los jugadores: "muy contentos por el resultado, veníamos a buscarlo y bueno, regresar a nuestra casa con la clasificación a la fase de grupos es es importante, obviamente, darle gracias a Dios primero que todo por este lindo momento que estamos viviendo y que obviamente es gracias al trabajo de cada uno".

Finalmente el arquero fue preguntado por si había practicado los penales: "Sí, hoy en día se practica absolutamente todo, tenemos la herramienta del video y hay que preparar todo, no hay que dejar nada al azar, perdón, se prepara todo, se practica todo y se está preparado para todo".