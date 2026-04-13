La previa del duelo entre Junior de Barranquilla y Cerro Porteño, por la Copa Libertadores, se vio empañada por graves hechos de violencia protagonizados por aficionados del equipo colombiano en Asunción.

Hinchas de Junior protagonizan disturbios en Asunción: detenidos en la previa de la Libertadores

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De acuerdo con reportes de medios locales, al menos doce hinchas fueron detenidos entre la noche del viernes y la madrugada del sábado tras participar en dos incidentes ocurridos en las inmediaciones de la Terminal de Buses de la capital paraguaya. Los seguidores rojiblancos habían llegado por vía terrestre desde Barranquilla con el objetivo de acompañar a su equipo en el compromiso internacional, programado en el estadio La Nueva Olla.

El primer altercado se registró dentro de un bar, donde un grupo de colombianos inició una pelea que rápidamente se trasladó a la vía pública. La situación obligó la intervención de la Policía, que intentó controlar a los implicados. En medio del procedimiento, un uniformado fue agredido con una patada en el pecho cuando solicitaba la identificación de los involucrados.

Tras la llegada de refuerzos, las autoridades lograron dispersar a los hinchas y procedieron con la captura de siete ciudadanos colombianos y un venezolano. Sin embargo, horas más tarde se presentó un segundo episodio de violencia en otro establecimiento cercano. En esta ocasión, los aficionados lanzaron piedras contra los agentes, lo que llevó a la Policía a utilizar balines de goma para restablecer el orden público y efectuar nuevas detenciones.

Se estima que cerca de 500 hinchas del Junior estarán presentes en el compromiso ante Cerro Porteño

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Según informó la Comisaría 15 de Asunción, todos los implicados quedaron a disposición del juzgado de turno mientras avanzan las investigaciones correspondientes. Estos hechos han encendido las alarmas de las autoridades locales, que se mantienen en alerta ante la llegada de más seguidores del conjunto colombiano en los próximos días.

Se estima que cerca de 500 hinchas del Junior estarán presentes en el compromiso ante Cerro Porteño.