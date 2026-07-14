Histórico: el Mundial 2026 ya superó a Rusia 2018 y Qatar 2022 juntos

La Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue dejando cifras sin precedentes. A falta de cuatro partidos para concluir el torneo, el campeonato ya se convirtió en el de mayor asistencia en la historia al superar los 6,5 millones de espectadores, un registro que incluso rebasa la suma de los aficionados que asistieron a las ediciones de Rusia 2018 y Qatar 2022.

El histórico dato se alcanzó tras disputarse el partido número 100 del certamen, un hecho inédito en una Copa del Mundo y que coincidió con la victoria de Argentina sobre Suiza.

La expansión del torneo a 48 selecciones, por primera vez en la historia, permitió aumentar el número de encuentros y llevar la competencia a una nueva dimensión tanto en lo deportivo como en la respuesta de los aficionados.

Mundial 2026 hace historia: rompe récord de asistencia y supera la suma de Rusia 2018 y Qatar 2022

Hasta el momento, los estadios de Estados Unidos, México y Canadá han recibido 6.527.410 espectadores, una cifra que supera ampliamente la asistencia combinada de los dos mundiales anteriores.

En Qatar 2022 acudieron 3.404.252 personas durante los 64 partidos del torneo, mientras que Rusia 2018 registró 3.031.768 aficionados, para un total conjunto de 6.436.020 asistentes.

El Mundial 2026 ya había establecido otro récord semanas atrás, cuando sobrepasó los 3,6 millones de espectadores y dejó atrás la marca que ostentaba Estados Unidos 1994, edición que reunió cerca de 3,5 millones de aficionados.

Sin embargo, aquel campeonato contó únicamente con 24 selecciones y 52 partidos, menos de la mitad de los encuentros programados en el actual formato.

Ni Rusia ni Qatar: el Mundial 2026 pulverizó un récord de asistencia

Aunque el torneo de 1994 conservará el mejor promedio de asistencia de la historia, con 68.626 espectadores por partido, la presente edición ya aseguró el segundo lugar de ese ranking.

Actualmente registra una media de 65.274 aficionados por encuentro, muy por encima de los 53.773 que promedió Brasil 2014.

Las cifras todavía podrían incrementarse antes del cierre del campeonato. Tres de los cuatro partidos restantes, las dos semifinales y la gran final, se disputarán en escenarios con capacidad superior a los 68.000 espectadores, incluido el estadio de Nueva York, que albergará la definición del título ante más de 80.000 aficionados.

Con estos números, el Mundial 2026 no solo marca un antes y un después por su nuevo formato de 48 selecciones, sino que también confirma el enorme impacto global del torneo y el creciente interés de los aficionados por la máxima cita del fútbol.