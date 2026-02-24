El Club Deportivo Huachipato recibe este martes 24 de febrero a Carabobo de Venezuela en el estadio Huachipato-CAP Acero en el partido de vuelta de la segunda fase previa de la Copa Conmebol Libertadores.

La serie está 1-0 a favor del conjunto venezolano, después de la victoria lograda por los dirigidos por Daniel Farías en el duelo de ida.

Carabobo se impuso en condición de local, gracias a la anotación de Edson Tortolero. Para el duelo de este martes, los venezolanos no podrán contar con Juan Camilo Pérez, quien fue expulsado.

Por otro lado, Huachipato afrontará el compromiso con la ilusión de hacer respetar su condición de local y remontar el marcador global.

Los chilenos son, además, los líderes de la liga local al registrar nueve puntos de 12 posibles.

En su más reciente partido, Huachipato superó en condición de local a Palestino con marcador de 2-1.

Huachipato Vs Carabobo EN VIVO hoy 24 de febrero - Copa Libertadores

El partido entre Huachipato contra Carabobo por la segunda fase previa de la Copa Libertadores se disputa este martes 24 de febrero y tendrá transmisión de Disney + y ESPN.

Horarios:

Colombia: 5:00 P.M.

Chile: 7:00 P.M.

Venezuela: 6:00 P.M.