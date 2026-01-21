¿Los goles en Champions League valen doble? ¿Y si es doblete? El colombiano Luis Suárez acapara los títulos en los principales diarios de Portugal, Europa y el mundo entero luego de marcarle al PSG, el actual campeón de la Liga de Campeones. El jugador de Selección Colombia es el dueño del contenido en los principales medios deportivos.

"Fue un jugador especialmente importante hoy y le dije que lo íbamos a necesitar"

El primero en destacar su rendimiento, desde luego que fue su entrenador Rui Borges, el estratega del Sporting de Portugal se ilusiona con un gran cierre de temporada en compañía del goleador samario: “Marcó dos goles, mérito del equipo también, que funcionó para eso, y tenía su propio carácter y energía, que también es importante. Ellos hicieron un gran partido, es cierto. Aparte de los goles anulados, tuvieron dos disparos peligrosos”.

Sus palabras demuestran la confianza que le tienen depositada: “Sabíamos lo que nos iba a aportar, no me sorprende porque sabíamos lo que nos iba a aportar en cuanto a características, personalidad, carácter... Fue un jugador especialmente importante hoy y le dije que lo íbamos a necesitar, no por los goles, sino porque este iba a ser un partido similar al del Bayern, donde hizo un gran partido”.

Los diarios del mundo llenan de halagos al delantero colombiano luego del doblete al PSG

L’Equipe de Francia aseguró: “Y por si fuera poco, los dos goles fueron obra de un exjugador del Marsella [Luis Suárez]...Luis Suárez se ha convertido de nuevo en un delantero respetado y temible en Portugal. El PSG lo aprendió a las malas el martes con el colombiano, que aprovechó dos balones sueltos en el área”.

Suárez "grabó en la memoria del Sporting de Lisboa una fecha que pasará a la historia"





La Agencia EFE dijo del colombiano: “Cuando ya parecía que el marcador acabaría en un empate, Suárez volvió a brillar y anotó el segundo ante el frenesí de los aficionados que corearon su nombre repetidamente, incluso después del pitido final”.

El diario Record aseguró: “Luis Suárez nos hizo olvidar por completo a Gyökeres… Suárez suma, cada semana vistiendo la camiseta del Sporting, más adjetivos para describir un fútbol atractivo, rítmico, pero sobre todo práctico”.

A Bola de Portugal firmó en sus notas: “Suárez fue el principal ilusionista de la noche mágica”. “El delantero colombiano, con dos goles, grabó en la memoria del Sporting de Lisboa una fecha que pasará a la historia: 20 de enero de 2026”.

Estas fueron algunas de las tantas reacciones de la prensa sobre el colombiano, que es el goleador de la Liga de Portugal y quien está en racha desde que se encontraba en Almería de la segunda división de España. En el medio, una presentación también histórica al marcarle cuatro goles a Venezuela en el último partido la Selección Colombia de la Eliminatoria sudamericana.